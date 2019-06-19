Неймар сказал президенту "ПСЖ", что хочет вернуться в "Барселону"

Футболист "ПСЖ" Неймар заявил о своем желании покинуть команду. Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году. За трансфер парижане заплатили 222 млн евро.
"Я хочу уйти из "ПСЖ". Я хочу вернутся в "Барселону". Не должен был покидать свой дом", - приводит Mundo Deportivo слова Неймара, которые он сказал Насеру Аль-Хелаифи.
Неймар выступал за "Барсу" на протяжении четырех сезонов. Он провел 186 матчей, в которых забил 105 мячей. За "ПСЖ" бразилец отыграл два года, принял участие в 52-х матчах и забил 51 гол.
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