Неймар сказал президенту "ПСЖ", что хочет вернуться в "Барселону"

Футболист "ПСЖ" Неймар заявил о своем желании покинуть команду. Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году. За трансфер парижане заплатили 222 млн евро.



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"Я хочу уйти из "ПСЖ". Я хочу вернутся в "Барселону". Не должен был покидать свой дом", - приводит Mundo Deportivo слова Неймара, которые он сказал Насеру Аль-Хелаифи.

Неймар выступал за "Барсу" на протяжении четырех сезонов. Он провел 186 матчей, в которых забил 105 мячей. За "ПСЖ" бразилец отыграл два года, принял участие в 52-х матчах и забил 51 гол.

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