Хоккеист Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада "Сент-Луиса"

С российским хоккеистом Иваном Барбашев произошел курьезный случай. Во время чемпионского парада "Сент-Луис Блюз" спортсмен упал с пожарной машины. Россиянин не удержался на ногах, когда машина начала движение. Ему помог встать стюард, повреждений у хоккеиста не зафиксировано.
"Сент-Луис" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. В чемпионском параде приняли участие около 500 тысяч человек. Барбашев в плей-офф забросил три шайбы и сделал три результативные передачи. "Блюз" сделали новое предложение по контракту хоккеиста.
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