Футбольный клуб "Ростов" эффектно презентовал новую форму

Футбольный клуб "Ростов" презентовал форму на сезон-2019/20. Производителем новой экипировки стала фирма adidas. Основным комплектом остается желто-синий. Представлена форма была при помощи видеоролика.
"Ростов" в прошлом сезоне занял девятое место в турнирной таблице. В 30-ти матчах команда набрала 41 очко. Сезон ростовчане начнут 14 июля домашним матчем против "Оренбурга".
Читайте также:
Платини рассказал, какие вопросы ему задавали на допросе
Кокорина и Мамаева отправят в колонию поездом
БАТЭ сыграет с "Пястом" в Лиге чемпионов
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".