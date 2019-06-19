Футбольный клуб "Ростов" эффектно презентовал новую форму

Футбольный клуб "Ростов" презентовал форму на сезон-2019/20. Производителем новой экипировки стала фирма adidas. Основным комплектом остается желто-синий. Представлена форма была при помощи видеоролика.



ФК Ростов презентовал форму

"Ростов" в прошлом сезоне занял девятое место в турнирной таблице. В 30-ти матчах команда набрала 41 очко. Сезон ростовчане начнут 14 июля домашним матчем против "Оренбурга".

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