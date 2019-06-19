"Сент-Луис Блюз" предложил хоккеисту Барбашеву новый контракт

Клуб НХЛ "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение хоккеисту Ивану Барбашеву. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг.



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1 июля Барбашев может стать ограниченно свободным агентом. Если хоккеиста устроит предложение "Блюз", то контракт будет продлен автоматически на новых условиях.

В этом сезоне 23-летний Барбашев стал обладателем Кубка Стэнли. В 80-ти матчах регулярного сезона хоккеист набрал 26 (14 шайб и 12 передач) очков. В плей-офф он заработал 6 (3+3) очков.

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