Платини рассказал, какие вопросы ему задавали на допросе

Бывший глава УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи. Во вторник антикоррупционная прокуратура Нантера задержала француза по делу о коррупции. Позже стало известно, что легендарный футболист проходит свидетелем, а не подозреваемым.
Платини ночью вышел на свободу и рассказал о том, какие вопросы ему задавали следователи. По его словам, находиться под стражей было неприятно.
"Я приехал в качестве свидетеля, но меня сразу взяли под стражу. Это неприятно. Допрос был долгим, но он не мог быть быстрым. Спрашивали про Евро-2016, чемпионаты мира в России и Катаре, про "ПСЖ" и ФИФА. Я спокоен, потому что никогда не участвовал в аферах", - приводит AFP слова Платини.
В 2015 году глава УЕФА был отстранен от должности вместе с президентом ФИФА Зеппом Блаттером из-за обвинений в коррупции. В июне 2017 года комиссия ФИФА опубликовала отчет по выборам хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Никаких доказательств коррупции проверка не выявила.
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