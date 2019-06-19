Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу, забив три гола не по правилам

Сборная Бразилии по футболу не смогла обыграть Венесуэлу в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 0:0. Судья матча отменил три гола бразильцев, которые были забиты не по правилам.
Трижды арбитры прибегали к помощи ВАР (видеоассистента рефери). Два мяч попали в ворота Венесуэлы с офсайда, еще один был забит с нарушением в штрафной.
В еще одной игре сборная Перу обыграла Боливию со счетом 3:1. Перуанцы и Бразильцы лидируют в группе А, набрав 4 очка. Венесуэльцы занимают второе место с двумя очками, боливийцы не набрали ни одного.
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