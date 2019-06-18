Кокорина и Мамаева отправят в колонию поездом

Начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз сообщил, что колония, в которой проведут сроки футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, будет определена позже, после получения документов из суда. Игроки будут направлены в одно из учреждений в Центральном федеральном округе.



Трансфер «на кичу»: Кокорин и Мамаев получили...

Скорее всего, футболисты будут этапированы на место отбывания сроков железнодорожным транспортом, сообщают "РИА Новости". Также нельзя сказать, в одной колонии или нет будут отбывать наказание футболисты.

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