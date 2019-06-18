Кокорина и Мамаева отправят в колонию поездом

Начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз сообщил, что колония, в которой проведут сроки футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, будет определена позже, после получения документов из суда. Игроки будут направлены в одно из учреждений в Центральном федеральном округе.
Скорее всего, футболисты будут этапированы на место отбывания сроков железнодорожным транспортом, сообщают "РИА Новости". Также нельзя сказать, в одной колонии или нет будут отбывать наказание футболисты.
Читайте также:
Судья Карасев попал в элитную категорию УЕФА
Источник: "Севилья" ведет переговоры с ЦСКА по Чалову
Хоккеист Херсли не будет продлевать контракт со СКА
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.