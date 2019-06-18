СМИ: Глушаков уйдет из "Спартака" в "Сочи"

Футболист "Спартака" Денис Глушаков в ближайшее время станет игроком "Сочи". Красно-белые расторгнут контракт с 32-летним полузащитником, сообщает "Спорт-Экспресс".



«Черная осень» Глушакова: капитана «Спартака» преследуют скандалы / Новости от 20.09.2018 14:41

Тем самым Глушаков достанется "Сочи" бесплатно. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за "Спартак", в которых забил четыре гола.

В последнее время Глушакова преследуют скандалы. Недавно в сети появилась запись разговора, во время которой хавбек признался, что "сливал" главного тренера Массимо Карреру. После этого капитан не провел ни одного матча за команду.

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