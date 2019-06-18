СМИ: Глушаков уйдет из "Спартака" в "Сочи"

Футболист "Спартака" Денис Глушаков в ближайшее время станет игроком "Сочи". Красно-белые расторгнут контракт с 32-летним полузащитником, сообщает "Спорт-Экспресс".
Тем самым Глушаков достанется "Сочи" бесплатно. В прошлом сезоне он провел 29 матчей за "Спартак", в которых забил четыре гола.
В последнее время Глушакова преследуют скандалы. Недавно в сети появилась запись разговора, во время которой хавбек признался, что "сливал" главного тренера Массимо Карреру. После этого капитан не провел ни одного матча за команду.
Читайте также:
Судья Карасев попал в элитную категорию УЕФА
Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Источник: "Севилья" ведет переговоры с ЦСКА по Чалову
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.