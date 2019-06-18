Судья Карасев попал в элитную категорию УЕФА

Российский судья Сергей Карасев попал в элитную категорию УЕФА. Он сможет работать на матчах самой высокой категории Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также отборочных играх Евро-2020.
В первую категорию попали Алексей Еськов и Сергей Иванов, во вторую - Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков, в третью - Алексей Матюнин и Владимир Москалев.
Категории будут действовать с 25 июня 2019 года по 24 июня 2020 года. После этого распределение судей будет изменено.
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