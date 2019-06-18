Баскетболист ЦСКА Нандо Де Коло покинул клуб. У игрока завершился контракт летом. Французский защитник является одним из самых успешных среди ЦСКА.
В составе ЦСКА Де Коло провел 292 матча. Он стал двукратным победителем Евролиги и четыре раза выиграл Единую лигу ВТБ.
Де Коло ранее выступал за французский "Шюле", испанскую "Валенсию", а в НБА за "Сан-Антонио" и "Торонто". В ЦСКА француз играет с 2014 года.
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