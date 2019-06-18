БАТЭ сыграет с "Пястом" в Лиге чемпионов

УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом". Первый матч пройдет в Белоруссии 9 или 10 июля, ответная игра состоится в Польше 16 или 17 июля.



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Молдавский "Шериф" сыграет с грузинским "Сабуртало", армянский "Арарат" встретится со шведским АИК, а "Астана" с румынским "ЧФР Клуж". Остальные пары выглядят так:

"Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта);

"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан);

"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония);

"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина);

"Слован", Братислава (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория);

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия);

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия);

"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия);

"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия);

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия);

"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения);

"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия);

"Нью Сейнтс" (Уэльс) - победитель предварительного раунда;

ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова).