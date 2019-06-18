УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом". Первый матч пройдет в Белоруссии 9 или 10 июля, ответная игра состоится в Польше 16 или 17 июля.
Молдавский "Шериф" сыграет с грузинским "Сабуртало", армянский "Арарат" встретится со шведским АИК, а "Астана" с румынским "ЧФР Клуж". Остальные пары выглядят так:
"Дюделанж" (Люксембург) - "Валлетта" (Мальта);
"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан);
"Нымме Калью" (Эстония) - "Шкендия" (Македония);
"Селтик" (Шотландия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина);
"Слован", Братислава (Словакия) - "Сутьеска" (Черногория);
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия);
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия);
"Судува" (Литва) - "Црвена Звезда" (Сербия);
"Лудогорец" (Болгария) - "Ференцварош" (Венгрия);
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия);
"Валюр" (Исландия) - "Марибор" (Словения);
"Дандолк" (Ирландия) - "Рига" (Латвия);
"Нью Сейнтс" (Уэльс) - победитель предварительного раунда;
ХИК (Финляндия) - "Торсхавн" (Фарерские острова).
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.