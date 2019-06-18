Источник: "Севилья" ведет переговоры с ЦСКА по Чалову

"Севилья" ведет переговоры с ЦСКА по трансферу футболиста Федора Чалова. Испанцы близки к договоренности, сообщает сайт "Реальное время". На 21-летнего форварда претендуют также "Монако" и "Арсенал".
Чалов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 мячей. У футболиста действует контракт с ЦСКА до 2022 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 10 млн евро.
Всего 21-летний футболист провел в составе ЦСКА 86 матчей, в которых забил 30 мячей и сделал 14 результативных передач.
Ранее СМИ сообщали, что чемпионат России может покинуть форвард Артем Дзюба. Игрок может продолжить выступление в чемпионате Англии. У обоих футболистов иностранные агенты. Дзюба подписал контракт с португальцем Жорже Мендешем, а Чалов пользуется услугами лондонской фирмы.
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