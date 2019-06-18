Хоккеист Херсли не будет продлевать контракт со СКА

Хоккеист СКА Патрик Херсли не будет продлевать контракт с клубом. Но шведский защитник продолжит выступать в КХЛ, сообщает ТАСС. О том, в какой команде продолжит играть хоккеист, будет объявлено в ближайшее время.



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Херсли перешел в СКА в сезоне-2016/17. Ранее он выступал за "Локомотив" и "Сибирь". Швед стал чемпионом КХЛ в составе питерского клуба. В прошлом сезоне он провел 36 игр в регулярном чемпионате, в которых набрал 33 (14 шайбы и 19 передач) очка.

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