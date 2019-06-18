СМИ: Платини не арестован, а задержан для допроса

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не был арестован французской прокуратурой, сообщает CNN. Легендарный французский футболист задержан для проведения допроса. После следственных мероприятий он будет отпущен на свободу.



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Ранее появилась информация о том, что Платини арестован антикоррупционной прокуратурой пригорода Парижа Нантера. Бывшего чиновника обвиняют во взяточнистве при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

Турнир был отдан Катару. Позже было открыто расследование, но ФИФА не обнаружил доказательств коррупции.

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