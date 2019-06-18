СМИ: Платини не арестован, а задержан для допроса

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не был арестован французской прокуратурой, сообщает CNN. Легендарный французский футболист задержан для проведения допроса. После следственных мероприятий он будет отпущен на свободу.
Ранее появилась информация о том, что Платини арестован антикоррупционной прокуратурой пригорода Парижа Нантера. Бывшего чиновника обвиняют во взяточнистве при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.
Турнир был отдан Катару. Позже было открыто расследование, но ФИФА не обнаружил доказательств коррупции.
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