ФИФА готова сотрудничать с любой страной по делу Платини

В ФИФА заявили, что готовы сотрудничать с любой страной мира или организаций в рамках дела Мишеля Платини, если это потребуется. Бывший президент УЕФА был задержан по делу о коррупции при выборе хозяина чемпионата мира-2022. Турнир отдан Катару, а позже ФИФА пришлось перенести сроки проведения с лета на зиму.
"В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью", - говорится в заявлении ФИФА для "РИА Новости".
В 2015 году была создана комиссия по обвинению в коррупции. В 2017 году был опубликован отчет организации, в котором было сказано, что никаких нарушений выявлено не было.
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