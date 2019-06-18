Адвокат Мамаева назвал владельца "Краснодара" Галицкого предателем

Игорь Бушманов, адвокат футболиста Павла Мамаева, назвал предательством решение владельца "Красноадара" Сергея Галицкого расторгнуть контракт с игроком. Бизнесмен объявил о своем желании в октябре прошлого года, когда футболиста посадили в СИЗО.
"Это предательство со стороны хозяина. Паша не тот человек, которого стоило просать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой человек. Оставлять людей в беде нельзя", - приводит RT слова Бушманова.
10 октября 2018 года Мамаев был помещен в СИЗО после двух драк в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд вынес приговор, по которому футболист должен провести в тюрьме 17 месяцев. Срок в СИЗО засчитывается как 1,5 в колонии, поэтому выйти на свободу он должен в ноябре.
Контракт между Мамаевым и "Краснодаром" действует до конца 2019 года. РФС в скором времени рассмотрит заявление клуба о расторжении контракта.
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