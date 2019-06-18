В Кремле прокомментировали арест бывшего главы УЕФА Платини

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос с арестом бывшего главы УЕФА Мишеля Платини находится вне компетенции Кремля. Сегодня легендарный французский футболист был взят под стражу по делу о коррупции. Его обвиняют в получении взятки при выборе хозяина чемпионата мира-2022.



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Право проведения турнира было отдано Катару. Позже ФИФА пришлось сменить сроки ЧМ-2022 с лета на зиму, чтобы не подвергать футболистам нагрузкам в жару. В 2017 году было открыто дело против Платини и Зеппа Блаттера, но проверка не дала никаких результатов.

"Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счет этого. Тем более это не вопрос Кремля", - заявил Песков в комментарии для "РИА Новости".

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