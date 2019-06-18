УЕФА пока не комментирует арест Платини

УЕФА пока не комментирует информацию об аресте бывшего главы организации Мишеля Платини. Сегодня легендарного футболиста взяли под стражу по делу о коррупции при выборах хозяина чемпионата мира-2022.



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Платини с 2007 по 2015 год возглавлял организацию, после чего был отправлен в отставку из-за коррупционного скандала. Проверка ФИФА не дала никаких результатов, с главы УЕФА сняли обвинения.

На просьбу "РИА Новости" прокомментировать арест Платини в пресс-службе УЕФА отметили, что пока не имеют комментариев по этому поводу.

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