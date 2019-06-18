УЕФА пока не комментирует арест Платини

УЕФА пока не комментирует информацию об аресте бывшего главы организации Мишеля Платини. Сегодня легендарного футболиста взяли под стражу по делу о коррупции при выборах хозяина чемпионата мира-2022.
Платини с 2007 по 2015 год возглавлял организацию, после чего был отправлен в отставку из-за коррупционного скандала. Проверка ФИФА не дала никаких результатов, с главы УЕФА сняли обвинения.
На просьбу "РИА Новости" прокомментировать арест Платини в пресс-службе УЕФА отметили, что пока не имеют комментариев по этому поводу.
Читайте также:
СМИ: Неймар близок к возвращению в "Барселону"
РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 команд
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.