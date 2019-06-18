УЕФА собирается продолжить сотрудничество с "Газпромом"

УЕФА рассматривает вариант продления сотрудничества с "Газпромом". Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2021 года. По соглашению УЕФА получает 40 млн евро в год.
По словам генерального секретаря УЕФА Мартина Каллена, сейчас организация решает, продлить ли сотрудничество с "Газпромом". Контракт может быть подписан с 2021 по 2024 год.
Кроме УЕФА, "Газпром" является спонсором "Зенита", немецкого "Шальке" и сербской "Црвены Звезды".
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