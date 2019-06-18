Линекер прокомментировал арест Платини

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оставил свой комментарий по поводу ареста бывшего президента УЕФА Мишеля Платини во Франции. Ранее сообщалось, что легендарный французский футболист был взят под стражу в пригороде Паиржа.
Платини обвиняют в коррупции по делу о выборе хозяев чемпионата мира-2022. Право проведения турнира было отдано Катару. Позже ФИФА пришлось перенести ЧМ с лета на зиму, чтобы не подвергать футболистов нагрузкам при жаре.
Глава УЕФА с 2007 по 2015 год возглавлял организацию, после чего был отправлен в отставку из-за коррупционного скандала. Проверка ФИФА не дала никаких результатов, с Платини сняли обвинения.
"Из всего того, что произошло в свете этих арестов и обвинений, случившееся с Мишелем Платини является наиболее грустным и удручающим: он был футболистом, одним из нас", - заявил Линекер.
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