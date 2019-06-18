Футболист сборной Украины не исключил переезда в Россию

Футболист сборной Украины Евгений Хачериди подчеркнул, что мог бы согласиться на переход в российский клуб. Защитник, который сейчас выступает за греческий ПАОК, заявил, что не осуждает Ярослава Ракицкого. Зимой футболист перешел из "Шахтера" в "Зенит".
Хачериди отметил, что никогда не поддерживал дружеских отношений с Ракицким, но считает его хорошим человеком.
"Зенит" — достойная команда. Наверное, предложили хорошие деньги. Команда играет в Лиге чемпионов. Да, это Россия, но если говорить о политике, она для меня вообще в стороне. Перешёл бы в Россию? Не знаю, врать не буду", — заявил Хачериди в интервью на Ютуб-канале "Интервьер".
Читайте также:
Четыре человека получили огнестрельные ранения во время чемпионского парада "Торонто"
Бывшего президента УЕФА Платини задержали по делу о коррупции
РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 команд
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", поводом к которому послужило резонансное дело журналиста Ивана Голунова, прошел сегодня в Москве.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.