Футболист сборной Украины не исключил переезда в Россию

Футболист сборной Украины Евгений Хачериди подчеркнул, что мог бы согласиться на переход в российский клуб. Защитник, который сейчас выступает за греческий ПАОК, заявил, что не осуждает Ярослава Ракицкого. Зимой футболист перешел из "Шахтера" в "Зенит".



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Хачериди отметил, что никогда не поддерживал дружеских отношений с Ракицким, но считает его хорошим человеком.

"Зенит" — достойная команда. Наверное, предложили хорошие деньги. Команда играет в Лиге чемпионов. Да, это Россия, но если говорить о политике, она для меня вообще в стороне. Перешёл бы в Россию? Не знаю, врать не буду", — заявил Хачериди в интервью на Ютуб-канале "Интервьер".

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