Четыре человека получили огнестрельные ранения во время чемпионского парада "Торонто"

Во время чемпионского парада "Торонто Рэпторз" произошла стрельба. Огнестрельные ранения легкой степени тяжести получили четыре человека, сообщает Reuters. Стрельба произошла на площади Натана Филипса.
Пострадавшие были направлены в больницы. Еще несколько человек получили незначительные повреждения, пытаясь скрыться от стрельбы.
"Торонто" впервые стал чемпионом НБА. В чемпионском параде приняли участие около 400 тысяч человек.
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