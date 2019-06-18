Бывшего президента УЕФА Платини задержали по делу о коррупции

Бывший президент УЕФА Мишель Платини задержан по делу о коррупции, сообщает Mediapart. Его подозревают в получении взятки при выборах хозяина чемпионата мира по футболу-2022. Турнир состоится в Катаре.



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Катарцев обвиняют в покупке голосов. Вместе с тем, расследование ФИФА не выявило фактов коррупции. Также по этому делу проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

Ранее сообщалось, что в этом деле может быть замешан бывший президент Франции Николя Саркози.

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