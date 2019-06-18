"Зенит" отправился на сбор в Австрию без восьми футболистов

"Зенит" отправился на тренировочный сбор в Австрию. Вместе с командой полетели не все игроки. Питецы не взяли с собой полузащитника Далера Кузяева, который продолжает восстановление от травмы. По той же причине не полетел Клаудио Маркизио. Александр Анюков не отправится на сбор из-за того, что у него завершился контракт.
Также на сбор не отправились футболисты, которые принимали участие в матчах сборных - Артем Дзюба, Магомед Оздоев, Роберт Мак и Миха Мевля. Они присоединятся к команде 21 июня. Также отсутствует Вильмар Барриос, принимающий участие в Кубке Америки-2019.
"Зенит" будет в Австрии до 29 июня. Клуб сыграет с австрийским "Ваккером", болгарским "Левски", венгерским "Гонведом" и сербской "Црвеной Звездой".
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