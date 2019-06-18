РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 команд

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность отказа от идеи расширения до 18 команд. Экспертная комиссия рассматривает три варианта изменения схемы проведения чемпионата России для 16-ти команд, сообщает "Спорт-Экспресс".



РПЛ проголосовала за расширение лиги до 18 команд

Первый вариант - 16 команд проводят два круга, после чего одна вылетает, а остальные 15 образуют 3 группы по 5. Первая пятерка играет еще один круг и определяет чемпиона, вторая ведет борьбу за Лигу Европы, третья - за выживание.

Второй вариант - 16 команд проводят один круг, после чего делятся на две восьмерки, которые играют в два круга.

Третий вариант - 16 команд проводят два круга, после чего делятся на две восьмерки, которые играют в один круг.

Комиссия подготовит свой отчет для лиги и предоставит его для рассмотрения в июле.

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