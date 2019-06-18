СМИ: Неймар близок к возвращению в "Барселону"

Футболист "ПСЖ" Неймар может покинуть клуб в ближайшее время. Активный интерес к форварду проявляет "Барселона", в которой он выступал до 2017 года, сообщает Globo Esporte. Каталонцы готовы отдать за бразильца 100 млн евро, а также трех своих игроков.



Неймар — До Того Как Стал Известен!

В сделку могут быть включены защитник Самюэль Юмтити, полузащитник Иван Ракитич или нападающий Усман Дембеле. Парижане купили Неймара у каталонцев за 222 млн евро и не намерены расставаться с ним за меньшую сумму.

В составе "Барселоны" Неймар провел 186 матчей, в которых забил 105 голов и сделал 76 результативных передач. В "ПСЖ" в его активе 58 матчей, 51 гол и 29 передач.

Сейчас Неймар травмирован. Повреждение голеностопа он получил в товарищеском матче с Катаром. Из-за этого футболист пропускает Кубок Америки.

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