Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки

Сборная Чили разгромила Японию в групповом этапе Кубке Америки-2019. Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделать Эдуардо Варгас, еще по голу забили Эрик Пульгар и Алексис Санчес.



Япония - Чили - 0:4. Видео

В группе С после первого тура лидируют сборные Чили и Уругвая, обе сборные забили по четыре гола своим соперникам. В аутсайдерах команды Японии и Эквадора.

Второй тур Кубка Америки начнется сегодня. Боливия сыграет с Перу, а Бразилия - с Венесуэлой.

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