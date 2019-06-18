Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки

Сборная Чили разгромила Японию в групповом этапе Кубке Америки-2019. Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделать Эдуардо Варгас, еще по голу забили Эрик Пульгар и Алексис Санчес.
В группе С после первого тура лидируют сборные Чили и Уругвая, обе сборные забили по четыре гола своим соперникам. В аутсайдерах команды Японии и Эквадора.
Второй тур Кубка Америки начнется сегодня. Боливия сыграет с Перу, а Бразилия - с Венесуэлой.
Читайте также:
На Украине обратили внимание, что футболист сборной отдыхает в Москве
Российский спринтер Вручинский отстранен за допинг на четыре года
Легендарный футболист Тотти ушел из "Ромы"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", поводом к которому послужило резонансное дело журналиста Ивана Голунова, прошел сегодня в Москве.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.