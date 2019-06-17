На Украине обратили внимание, что футболист сборной отдыхает в Москве

Украинские СМИ обратили внимание на то, что полузащитник сборной Александр Зинченко проводит отдых в России. Футболист вместе со своей девушкой Владой находится в Москве и делится фотографиями в Instagram.
Зинченко выступает в составе сборной Украины с 2015 года. В составе команды он провел 27 матчей, в которых забил два мяча. Ранее он выступал за "Уфу" и ПСВ. Последние два сезона провел в "Манчестер Сити". В составе команды он провел 43 матча, в которых забил 1 мяч.
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