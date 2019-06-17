Российский спринтер Вручинский отстранен за допинг на четыре года

Российский спринтер Павел Вручинский отстранен от стартов на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ВФЛА. В его допинг-пробе найдены следы оксандролона. Дисквалификация спортсмена начинается с 19 апреля 2019 года.
Легкоатлет принимал участие в российских соревнованиях и не выступал на международных стартах. Лучший результат в беге на 100 метров он показал в 2013 году. Его результат - 10,47 секунды.
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