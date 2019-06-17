Легендарный футболист Тотти ушел из "Ромы"

Легендарный футболист "Ромы" Франческо Тотти объявил об уходе из клуба. Последние два года бывший капитан занимал пост директора "волков". Но отношения между функционером и владельцами команды не сложились, поэтому Тотти решил покинуть родное "логово".



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Тотти появился в молодежной команде "Ромы" в 1989 году, а с 1992 начал выступать за основную команду. Он провел 786 матчей за "волков", в которых забил 307 мячей. За сборную Италии провел 58 игр и забил 9 голов.

Футболист выиграл чемпионат и Кубок Италии. В 2006 году он выиграл чемпионат мира, а на Евро-2000 стал вице-чемпионом.