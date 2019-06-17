Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальти

Нападающий сборной России Артем Дзюба и вратарь женской сборной Эльвира Тодуа пробили друг другу серию пенальти. Форвард выиграл у голкипера. Дзюба смог реализовать все 11-метровые, а Тодуа не забила несколько ударов.



Дзюба и Тодуа. Баттл

"Надеюсь, после этого у вас не будет желания со мной связываться", - пошутил Дзюба.

Видео с серией пенальти было опубликовано в официальном ютуб-аккаунте сборной России. Мужская команда в июне одержала две победы над Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0). Женская сборная провела две товарищеские игры с Чехией и обе проиграли.

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