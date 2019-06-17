РФС рассмотрит вопрос о расторжении контракта Мамаева с "Краснодаром"

"Краснодар" не отозвал свое заявление о расторжении контракта с футболистом Павлом Мамаевым. Оно было подано в октябре 2018 года в РФС после того, как стало известно, что полузащитник попал в СИЗО и на него заведено уголовное дело.
Как сообщил в интервью Sport24 Виктор Березов, палата РФС в ближайшее время приступит к рассмотрению заявления, так как приговор суда по делу Мамаева вступил в законную силу.
Осенью прошлого года Мамаев вместе с друзьями принял участие в двух драках в центре Москвы. Суд приговорил его к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. В ноябре футболист выйдет на свободу.
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