Футболист Бухаров ушел из "Рубина"

Футболист Александр Бухаров уходит из "Рубина". У нападающего казанской команды истек контракт с клубом, который стороны решили не продлевать. В Казани поблагодарили игрока за время, проведенное в клубе.



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Для Бухарова это был второй приход в клуб. Ранее он играл за "Рубин" с 2005 по 2010 год. Он провел 88 матчей, в которых забил 37 мячей. В прошлом сезоне он отыграл 22 игры, в которых не смог поразить ворота.

Также выступал за "Черноморец", "Зенит", "Анжи" и "Ростов". В составе сборной России он провел 9 матчей, в которых забил один гол.

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