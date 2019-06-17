Президент "Барселоны" сообщил, что клуб не ведет переговоры по трансферу Гризманна

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что клуб не ведет переговоры по трансферу французского полузащитника Антуана Гризманна. Ранее в СМИ появилась информация о том, что игроком "Барсы" француз станет 14 июля.



Футболит Антуан Гризманн покидает «Атлетико» / Новости от 15.05.2019 00:35

"Мы и раньше говорили, что у нас ни с кем нет контактов, нет никаких переговоров. Но мы будем отслеживать ситуацию на трансферном рынке", - приводит Sport.es слова Бартомеу.

Напомним, Гризманн сообщил об уходе из "Атлетико" еще до завершения сезона. В Мдриде хотят ускорить процесс, чтобы успеть купить у "Бенфики" Жоау Фелиша.

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