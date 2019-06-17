Дзюба признан лучшим футболистом "Зенита" в прошлом сезоне

Нападающий "Зенита" Артем Дзба признан лучшим футболистом команды в прошлом сезоне. Голосование проходило на официальном сайте клуба, сообщает пресс-служба команды.



Артем Дзюба обратился к болельщикам «Зенита» / Новости от 29.04.2019 12:32

Дзюба набрал 56,6 процента голосов респондентов. Далее в голосовании идут Себастьян Дриусси (18,72 процента), Сердар Азмун (15,17), Вильям Барриос (5,65) и Далер Кузяев (3,88).

Ранее Дзюбу признали лучшим по версии футболистов РПЛ, а также по версии еженедельника "Футбол". Футболист провел 37 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.

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