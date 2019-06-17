"Анжи" подпал заявку на участие в ПФЛ

"Анжи" подал документы для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом сообщил генеральный директор Абсалутдин Агарагимов. Махчкалинцы оплатили услуги лицензирования и подписали договор.



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По словам Агарагимова, "Анжи" осталось собрать несколько документов. Комиссия состоится 21-22 июня. Ранее клуб пытался заявиться в ФНЛ, но не выполнил все необходимые критерии.

"Анжи" в прошлом сезоне занял предпоследнее место в премьер-лиге. У команды накопились долги в размере 90 млн рублей. Клуб будет погашать долг за счет продаж футболистов. Бюджет не следующий сезон составит около 22 млн рублей.

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