"Анжи" подпал заявку на участие в ПФЛ

"Анжи" подал документы для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом сообщил генеральный директор Абсалутдин Агарагимов. Махчкалинцы оплатили услуги лицензирования и подписали договор.
По словам Агарагимова, "Анжи" осталось собрать несколько документов. Комиссия состоится 21-22 июня. Ранее клуб пытался заявиться в ФНЛ, но не выполнил все необходимые критерии.
"Анжи" в прошлом сезоне занял предпоследнее место в премьер-лиге. У команды накопились долги в размере 90 млн рублей. Клуб будет погашать долг за счет продаж футболистов. Бюджет не следующий сезон составит около 22 млн рублей.
Читайте также:
Футбольный клуб "Сибирь" официально прекратил свое существование
Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в "Лужниках"
УЕФА "не заметил" нацизма и оскорблений сербов со стороны украинских болельщиков
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.