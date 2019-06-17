Футбольный клуб "Сибирь" официально прекратил свое существование

Футбольный клуб "Сибирь" прекратил свое существование. Об этом сообщил генеральный директор клуба Константин Кричевский. Клуб просуществовал 83 года.



Футбольная национальная лига. Тур 35. Трансляция матча Олимп-ФНЛ Сибирь – Сочи

Ранее стало известно, что в Новосибирске будет создана новая команда под названием "Новосибирск". Клуб будет финансировать правительство Новосибирской области. У команды будет новый менеджмент, никакого отношения к старому иметь не будет, сообщают "Вести".

В прошлом сезоне "Сибирь" заняла 18-е место в ФНЛ и вылетела в ПФЛ. Все время существования клуб не опускался ниже второго дивизиона. В премьер-лиге команда выступала в 2010 году.

Правительство области создаст футбольный клуб "Новосибирск". Команда будет представлена в виде автономной некоммерческой организации. Учредителем выступит минспорта области, перед клубом поставлена задача выхода в ФНЛ.

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