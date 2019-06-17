Футбольный клуб "Сибирь" официально прекратил свое существование

Футбольный клуб "Сибирь" прекратил свое существование. Об этом сообщил генеральный директор клуба Константин Кричевский. Клуб просуществовал 83 года.
Ранее стало известно, что в Новосибирске будет создана новая команда под названием "Новосибирск". Клуб будет финансировать правительство Новосибирской области. У команды будет новый менеджмент, никакого отношения к старому иметь не будет, сообщают "Вести".
В прошлом сезоне "Сибирь" заняла 18-е место в ФНЛ и вылетела в ПФЛ. Все время существования клуб не опускался ниже второго дивизиона. В премьер-лиге команда выступала в 2010 году.
Правительство области создаст футбольный клуб "Новосибирск". Команда будет представлена в виде автономной некоммерческой организации. Учредителем выступит минспорта области, перед клубом поставлена задача выхода в ФНЛ.
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