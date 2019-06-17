Специалист из киевского "Динамо" станет главным тренером "Рубина"

Испанский специалист Эдуардо Докампо станет главным тренером "Рубина". В казанском клубе такое назначение вынужденное - у Романа Шаронова, который на самом деле является тренером команды, пока нет подходящей лицензии. На уровень Pro молодой тренер будет сдавать осенью.



Обзор матча: Рубин (мол.) — ПФК ЦСКА (мол.) — 0:0

Докампо ранее работал в академии "Рубина". В 2014 году он стал ассистентом Александра Хацкевича в сборной Белоруссии. В 2018 году перешел на работу в киевское "Динамо". Начинал свою тренерскую карьеру он в "Атлетике" из Бильбао.

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