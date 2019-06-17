Юные футболисты повернулись спиной к родителям, которые ссорились на трибуне

Во время юношеского турнира в Испании произошел интересный случай. На трибунах в матче между испанской "Малагой" и португальским "Спортингом" началась ссора между родителями игроков. Юные футболисты малажан отреагировали на это тем, что повернулись спиной к трибуне, а затем показали взрослым, что такое поведение не красит их.



Юные футболисты против родителей

Организаторы турнира попытались смягчить инцидент. После матча они выступили с заявлением, в котором говорилось, что футболисты просто устроили акцию против насилия в футболе, а не из-за своих родителей.

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