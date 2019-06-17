Сборная России по футболу сыграет с Шотландией в "Лужниках"

Сборная России по футболу 10 октября сыграет против команды Шотландии. Встреча состоится в Москве на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
Сборная России в четырех матчах набрала 9 очков. Команда занимает второе место в группе I, опережая шотландцев на 3 очка.
До домашней игры с Шотландией российская команда проведет матч против шотландцев на выезде (6 сентября) и игру с Казахстаном в Калининграде (9 сентября).
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