УЕФА "не заметил" нацизма и оскорблений сербов со стороны украинских болельщиков

Как уже сообщала "Правда.Ру", УЕФА завел дело против сборной Украины по итогам матча с Сербией. Игра состоялась 7 июня во Львове и завершилась крупной победой украинцев со счетом 5:0. Футбольный союз открыл расследование из-за поведения украинских болельщиков, но по самым незначительным нарушениям: использование пиротехники и бросание предметов на поле.



Украина - Сербия. Фанаты

В УЕФА предпочли не обращать внимания на нацистские лозунги и приветствия, которые звучали во время матча. Фиксацией подобных нарушений занимается организация FARE, которая передает все сведения в УЕФА. Ранее стадион во Львове был дисквалифицирован на один матч за подобное нарушение.

В сети появилось видео, на котором большая часть стадиона выбрасывает руки в нацистском приветствии. Такой "салют" попадает под статью 34 дисциплинарных правил, за что предусмотрено наказание в виде закрытия трибун или всего стадиона.

Кроме того, украинские фанаты оскорбляли сербских болельщиков. Во время исполнения гимна Сербии львовские болельщики выкрикивали лозунг "Руска курва". УЕФА также не зафиксировал это нарушение.

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