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Источник Правда.Ру

Во время концерта группы "Ленинград" был испорчен газон на стадионе "Спартака"

Спорт print

14 июня на стадионе "Открытие Арена" состоялся концерт группы "Ленинград". СМИ сообщили, что газон после выступления оказался в ужасном состоянии. Перед мероприятием на поле были установлены защитные плиты, которые не спасли от повреждений. Примерно половина газона оказалась вытоптанной.


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Эту информацию в "Спартаке" опровергли. По словам коммерческого директора красно-белых Александра Атаманенко, клуб был готов к такому развитию событий и состояние поля находится в нормальных пределах. После завершения сезона на "Открытие Арене" стартовал процесс реновации газона, который займет некоторое время. К началу нового сезона поле вернется в хорошее состояние.

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Темы футбол фк спартак сергей шнуров группа ленинград
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