Во время концерта группы "Ленинград" был испорчен газон на стадионе "Спартака"

14 июня на стадионе "Открытие Арена" состоялся концерт группы "Ленинград". СМИ сообщили, что газон после выступления оказался в ужасном состоянии. Перед мероприятием на поле были установлены защитные плиты, которые не спасли от повреждений. Примерно половина газона оказалась вытоптанной.
Эту информацию в "Спартаке" опровергли. По словам коммерческого директора красно-белых Александра Атаманенко, клуб был готов к такому развитию событий и состояние поля находится в нормальных пределах. После завершения сезона на "Открытие Арене" стартовал процесс реновации газона, который займет некоторое время. К началу нового сезона поле вернется в хорошее состояние.
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