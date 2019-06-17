Футболист Смолов окончил аспирантуру в саратовском университете

Футболист "Локомотива" и сборной России Федор Смолов получил ученую степень аспиранта в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. 13 июня он защитил работу под названием "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект" на социологическом факультете, сообщает фан-страница футболиста в Instgram.
29-летний Смолов является воспитанником саратовского "Сокола". Карьеру во взрослом футболе начал в московском "Динамо", после чего выступал за "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и "Локо". В составе сборной России провел 39 матчей, в которых забил 14 мячей.
Читайте также:
Вратарь Гильерме получил приз имени Льва Яшина
"ПСЖ" ждет достойное предложение по футболисту Неймару
Российский биатлонист погиб на сборах в Крыму
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.