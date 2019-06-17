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Футболист Смолов окончил аспирантуру в саратовском университете

Спорт print

Футболист "Локомотива" и сборной России Федор Смолов получил ученую степень аспиранта в Саратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского. 13 июня он защитил работу под названием "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект" на социологическом факультете, сообщает фан-страница футболиста в Instgram.


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29-летний Смолов является воспитанником саратовского "Сокола". Карьеру во взрослом футболе начал в московском "Динамо", после чего выступал за "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и "Локо". В составе сборной России провел 39 матчей, в которых забил 14 мячей.

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Темы футбол студент аспирантура федор смолов
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