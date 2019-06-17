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Вратарь Гильерме получил приз имени Льва Яшина

Спорт print

Журнал "Огонек" опубликовал итоги очередного опроса на лучшего вратаря сезона в российском футболе. Приз имени Льва Яшина получил голкипер "Локомотива" Гильерме.


Рубин-ПФК ЦСКА 0-1 Интервью Гильерме

Бразилец с российским паспортом набрал в голосовании 12 баллов, опередив вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, голкипера "Спартака" Александра Максименко и "Краснодара" Матвея Сафонова.

Гильерме в прошлом сезоне провел 42 матча, 17 из которых отстоял на ноль. Он пропустил 43 мяча. Бразилец в первый раз завоевал приз Яшина. Чаще всего награду выигрывал Акинфеев. 

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