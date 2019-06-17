Вратарь Гильерме получил приз имени Льва Яшина

Журнал "Огонек" опубликовал итоги очередного опроса на лучшего вратаря сезона в российском футболе. Приз имени Льва Яшина получил голкипер "Локомотива" Гильерме.
Бразилец с российским паспортом набрал в голосовании 12 баллов, опередив вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, голкипера "Спартака" Александра Максименко и "Краснодара" Матвея Сафонова.
Гильерме в прошлом сезоне провел 42 матча, 17 из которых отстоял на ноль. Он пропустил 43 мяча. Бразилец в первый раз завоевал приз Яшина. Чаще всего награду выигрывал Акинфеев.
Читайте также:
"ПСЖ" ждет достойное предложение по футболисту Неймару
Российский биатлонист погиб на сборах в Крыму
Легкоатлет Шубенков выиграл забег, упав на финише
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.