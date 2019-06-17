"ПСЖ" ждет достойное предложение по футболисту Неймару

Футбольный клуб "ПСЖ" готов продать бразильского форварда Неймара. Парижане намерены выручить за игрока 222 млн евро - сумму, которую заплатили "Барселоне" летом 2017 года, сообщает L'Equipe.



Неймар — До Того Как Стал Известен!

Агент футболиста Пини Захави сейчас прорабатывает варианты с возвращением Неймара в Испанию. Ранее сообщалось, что в трансфере заинтересованы как "Реал", так и "Барселона".

В то же время "ПСЖ" будет очень трудно продать Неймара за 222 млн евро. В последнем сезоне футболист испытывал трудности со здоровьем, из-за чего провел за команду всего 28 матчей, забив 23 мяча.

Также Неймар в последнее время попадает в скандалы. После финала Кубка Франции он ударил болельщика на трибунах стадиона, за что был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии. Одна из девушек на родине футболиста обвинила его в изнасиловании, но потом поменяла показания.

Из-за этой ситуации Неймар мог быть отстранен от Кубка Америки, но в дело вмешалась травма. Футболист повредил голень в товарищеском матче с Катаром и вылетел на продолжительный срок.

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