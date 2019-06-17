17-летний российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму. Молодой человек 15 июня отправился на пробежку около пансионата "Рыбачье" и пропал. Тело нашли на следующий день, сообщают "Известия".
О точных причинах смерти пока ничего не сообщается, СК РФ проводит проверку. Но следов насилия не обнаружено. По сведениям СМИ, причиной гибели могла стать остановка сердца.
Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Власти Крыма и Мурманской области, где проживал Хасанкаев, готовы помочь его семье.
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