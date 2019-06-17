Легкоатлет Шубенков выиграл забег, упав на финише

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате забег на 110 километров с барьерами завершился драматичным финишем. Российский легкоатлет Сергей Шубенков первым вышел на финишную прямую, но его сбил ямаец Омар Маклеод. Спортсмен споткнулся при беге и зацепил россиянина. Шубенков финишировал в падении, но остался первым.
Шубенков является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и чемпионом Европы в помещениях. В этом сезоне россиянин выиграл два этапа "Бриллиантовой лиги". Еще на одном победу завоевал Маклеод.
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