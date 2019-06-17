Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки

Сборная Уругвая обыграла Эвадор в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 4:0. За уругвайцев по голу забили Николас Лодейро, Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Артуро Мина.
Эта встреча стала первой в группе С турнира. Сегодня в борьбу вступят команды Чили и Японии.
Ранее состоялись матчи в группах А и В. Бразилия разгромила Боливию (3:0), Венесуэла сыграла вничью с Перу (0:0). Колумбия победила Аргентину (2:0), Парагвай и Катар поделили очки (2:2).
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