Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки

Сборная Уругвая обыграла Эвадор в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 4:0. За уругвайцев по голу забили Николас Лодейро, Эдинсон Кавани, Луис Суарес и Артуро Мина.



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Эта встреча стала первой в группе С турнира. Сегодня в борьбу вступят команды Чили и Японии.

Ранее состоялись матчи в группах А и В. Бразилия разгромила Боливию (3:0), Венесуэла сыграла вничью с Перу (0:0). Колумбия победила Аргентину (2:0), Парагвай и Катар поделили очки (2:2).

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