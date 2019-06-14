"Спартак" отказался продавать футболиста Зе Луиша в "Порту"

"Спартак" отказал "Порту" в трансфере нападающего Зе Луиша. Руководство португальской команды предложило красно-белым 8 млн евро за игрока, но сумма не устроила российского клуба.
Журналисты издания Maisfutbol взяли комментарий у директора "Спартака" по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. Он подтвердил, что красно-белые получили запрос на трансфер и отказались от предложения.
По сведениям СМИ, "Спартак" хотел бы получить за футболиста 10 млн евро, переговоры продолжатся. Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с "Порту" и согласился на снижение зарплаты с 1,9 до 1,5 млн евро.
Зе Луиш ранее выступал за "Брагу" и "Жил Висенте". В "Спартаке" он отыграл четыре сезона, провел 85 матчей, в которых забил 25 мячей.
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