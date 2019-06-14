Московское "Динамо" подписало контракт с Калининым, имеющим гражданство Украины и России

Московское "Динамо" заключило контракт с футболистом "Рубина" Игорем Калининым. Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
Калинин является воспитанником севастопольской школы футбола. Позже он выступал за украинские "Ильичевец", "Зарю" и "Звезду". В 2014 году после присоединения Крыма к России футболист получил российское гражданство и оставил украинское.
После этого он играл за "Волгарь", "Краснодар" и "Рубин". В прошлом сезоне он принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
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